В Крыму разоблачен украинский шпион

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10 ноября 2021, 11:42 Источник: РИА "Новости"

машина ФСБ, Zamir Usmanov/globallookpress.com

В Крыму разоблачили украинского шпиона. Согласно данным ЦОС ФСБ РФ, житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в частности, о сотрудниках Федеральной службы безопасности.

Подчеркивается, что гражданин России осуществлял сбор и передачу сведений, которые являются государственной тайной.

По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации "Государственная измена в форме шпионажа". Если вина жителя Ялты будет доказана, он может быть лишен свободы на срок до двадцати лет.

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