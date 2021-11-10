В Крыму разоблачен украинский шпион

В Крыму разоблачили украинского шпиона. Согласно данным ЦОС ФСБ РФ, житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в частности, о сотрудниках Федеральной службы безопасности.
Подчеркивается, что гражданин России осуществлял сбор и передачу сведений, которые являются государственной тайной.
По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации "Государственная измена в форме шпионажа". Если вина жителя Ялты будет доказана, он может быть лишен свободы на срок до двадцати лет.
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