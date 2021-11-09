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Всех членов экипажа севшего на мель в Приморье судна эвакуировали

, 09:54 Источник: ГУМЧС России по Приморскому краю

Всех членов экипажа севшего на мель в Приморье судна эвакуировали
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Все четырнадцать членов экипажа севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine эвакуированы. Согласно последней информации МЧС России, к настоящему моменту спасательная операция завершена.

Ранее сообщалось, что эвакуации экипажа мешает сильная волна, которая достигает четырех метров. В район ЧП было решено направить вертолет Ми-8. Спасатели осуществили десантирование с высоты около 25 метров, а затем с помощью специальных устройств подняли на борт летательного аппарата всех членов экипажа.

К настоящему моменту люди доставлены на берег.

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