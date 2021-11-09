Контейнеровоз сел на мель в Приморье

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9 ноября 2021, 09:47 Источник: РИА "Новости"

контейнеровоз, pixabay.com

В Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки сел на мель контейнеровоз. Соответствующую информацию предоставили минувшей ночью сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Речь идет о контейнеровозе Rise Shine под флагом Республики Панама, на борту которого находятся четырнадцать членов экипажа. Подчеркивается, что граждан Российской Федерации среди них нет.

В настоящий момент аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды топливом. Кроме того, поступила информация о том, что в результате данного инцидента судно "переломилось надвое". Подробности уточняются.

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