Контейнеровоз сел на мель в Приморье

В Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки сел на мель контейнеровоз. Соответствующую информацию предоставили минувшей ночью сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Речь идет о контейнеровозе Rise Shine под флагом Республики Панама, на борту которого находятся четырнадцать членов экипажа. Подчеркивается, что граждан Российской Федерации среди них нет.
В настоящий момент аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды топливом. Кроме того, поступила информация о том, что в результате данного инцидента судно "переломилось надвое". Подробности уточняются.
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