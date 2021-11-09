Аргументы Недели Происшествия 13+

Контейнеровоз сел на мель в Приморье

, 09:47 Источник: РИА "Новости"

Контейнеровоз сел на мель в Приморье
контейнеровоз, pixabay.com

В Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки сел на мель контейнеровоз. Соответствующую информацию предоставили минувшей ночью сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Речь идет о контейнеровозе Rise Shine под флагом Республики Панама, на борту которого находятся четырнадцать членов экипажа. Подчеркивается, что граждан Российской Федерации среди них нет.

В настоящий момент аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды топливом. Кроме того, поступила информация о том, что в результате данного инцидента судно "переломилось надвое". Подробности уточняются.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

В США группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената по международным отношениям, предложила ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью