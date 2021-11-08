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В Пермском крае в воскресенье пропали два школьника

, 22:01 Источник: Прокуратура Пермского края

В Пермском крае в воскресенье пропали два школьника
машина полиции, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Пермском крае пропали два мальчика десяти и тринадцати лет. Прокуратура региона организовала по данному факту проверку, несовершеннолетних ищут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Согласно предварительным данным, мальчики ушли из дома в городе Верещагино 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Последний раз детей видели в воскресенье в 16.00 по местному времени (14.00 по Москве) на Ульяновской улице.

В настоящий момент пропавших школьников ищут сотрудники полиции. Кроме того, к поискам присоединились волонтеры. К вечеру понедельника несовершеннолетние еще не были найдены. Обстоятельства исчезновения мальчиков устанавливаются.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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