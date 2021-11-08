В Пермском крае в воскресенье пропали два школьника

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8 ноября 2021, 22:01 Источник: Прокуратура Пермского края

машина полиции, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Пермском крае пропали два мальчика десяти и тринадцати лет. Прокуратура региона организовала по данному факту проверку, несовершеннолетних ищут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Согласно предварительным данным, мальчики ушли из дома в городе Верещагино 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Последний раз детей видели в воскресенье в 16.00 по местному времени (14.00 по Москве) на Ульяновской улице.

В настоящий момент пропавших школьников ищут сотрудники полиции. Кроме того, к поискам присоединились волонтеры. К вечеру понедельника несовершеннолетние еще не были найдены. Обстоятельства исчезновения мальчиков устанавливаются.

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