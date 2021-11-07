В Севастополе пропал бизнесмен​ Алексей Дремов

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7 ноября 2021, 12:53 Источник: Аргументы недели-Крым

Об этом сообщил его отец, проживающий сейчас в США. На связь сын не выходит с 19 октября. Заявлено о пропаже 30.10.21.

Проживающий в Уэст-Палм-Бич (США) Евгений ДРЕМОВ опубликовал в социальных сетях объявление о пропаже сына. «Пропал в Севастополе 19-го октября»,- написал он.

Речь идет об учредителе компании «Дом Хлеба» Алексее ДРЕМОВЕ. Бренд продает франшизу по всей России. Офис в Севастополе открыт 07.07.21.

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