Аргументы Недели Общество 13+

В Севастополе пропал бизнесмен​ Алексей Дремов

, 12:53 Источник: Аргументы недели-Крым

В Севастополе пропал бизнесмен​ Алексей Дремов

Об этом сообщил его отец, проживающий сейчас в США. На связь сын не выходит с 19 октября. Заявлено о пропаже 30.10.21.

Проживающий в Уэст-Палм-Бич (США) Евгений ДРЕМОВ опубликовал в социальных сетях объявление о пропаже сына. «Пропал в Севастополе 19-го октября»,- написал он.

Речь идет об учредителе компании «Дом Хлеба» Алексее ДРЕМОВЕ. Бренд продает франшизу по всей России. Офис в Севастополе открыт 07.07.21.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью