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Машинист применил экстренное торможение на станции московского метро «Пионерская», чтобы не сбить юношу и девушку

, 15:44 Источник: РИА "Новости"

Машинист применил экстренное торможение на станции московского метро «Пионерская», чтобы не сбить юношу и девушку
метро, pixabay.com

Днем в понедельник, 8 ноября, на станции "Пионерская" Филевской линии Московского метрополитена машинист применил экстренное торможение, чтобы не сбить оказавшихся на путях девушку и молодого человека.

Известно, что сотрудница метро заметила пару, которая спустилась с платформы на пути. Когда они поднимались по лестнице обратно, машинисту пришлось применить экстренное торможение, чтобы не зацепить граждан.

Согласно последней информации, состав остановился в нескольких метрах от платформы. Оба нарушителя забрались на перрон, где их уже ожидала сотрудница метрополитена, вызвавшая на место происшествия полицейских.

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