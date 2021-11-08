Машинист применил экстренное торможение на станции московского метро «Пионерская», чтобы не сбить юношу и девушку

Днем в понедельник, 8 ноября, на станции "Пионерская" Филевской линии Московского метрополитена машинист применил экстренное торможение, чтобы не сбить оказавшихся на путях девушку и молодого человека.
Известно, что сотрудница метро заметила пару, которая спустилась с платформы на пути. Когда они поднимались по лестнице обратно, машинисту пришлось применить экстренное торможение, чтобы не зацепить граждан.
Согласно последней информации, состав остановился в нескольких метрах от платформы. Оба нарушителя забрались на перрон, где их уже ожидала сотрудница метрополитена, вызвавшая на место происшествия полицейских.
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