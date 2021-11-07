В Балашихе между жильцами одного из домов и рабочими произошел конфликт со стрельбой

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7 ноября 2021, 14:16 Источник: АГН "Москва"

полиция, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В подмосковной Балашихе в подъезде одного из домов произошёл конфликт со стрельбой между жильцами и ремонтирующими лифт рабочими. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила пресс-служба МВД.

«В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде дома на ул. Чистопольская произошел конфликт … В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета»,- пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются лица, причастные к конфликту.

Ранее сообщалось, что в Домодедово произошла массовая драка с участием двадцати человек.

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