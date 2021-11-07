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В Балашихе между жильцами одного из домов и рабочими произошел конфликт со стрельбой

, 14:16 Источник: АГН "Москва"

В Балашихе между жильцами одного из домов и рабочими произошел конфликт со стрельбой
полиция, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В подмосковной Балашихе в подъезде одного из домов произошёл конфликт со стрельбой между жильцами и ремонтирующими лифт рабочими. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила пресс-служба МВД.

«В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде дома на ул. Чистопольская произошел конфликт … В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета»,- пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются лица, причастные к конфликту.

Ранее сообщалось, что в Домодедово произошла массовая драка с участием двадцати человек.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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