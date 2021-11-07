Массовую драку в Домодедово запечатлели на видео

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7 ноября 2021, 12:04

полиция, фото: pixabay.com

В Домодедово произошла массовая драка с участием двадцати человек. Инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Гагарина, об этом сообщили RT в пресс-службе подмосковного управления МВД.

«По приезду увидели подростков, начали цивилизованно общаться, выяснять ситуацию. Те, в свою очередь, тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких «приор», как минимум одна из них начала давить людей, к ним вылезло еще какое-то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи. Всего их было 50 человек, вместе с подростками»,- пишут пользователи на сайте «ЯПлакаль».

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как толпа из нескольких десятков человек толкается и кричит. Причина конфликта на данный момент неизвестна.

Полиция начала проверку, направленную на выяснение всех деталей случившегося. Устанавливаются личности участников драки.

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новых Ватутинках в Новой Москве группа из четырех человек напала на отца с ребенком. В полиции рассказали, что все нападавшие являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство.

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