В Подмосковье неизвестные избили мужчину и его соседку возле подъезда

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6 ноября 2021, 16:58 Источник: ТАСС

полиция, Фото: Sergey Kovalev; /globallookpress.com

В подмосковном Лыткарино неизвестные избили мужчину из-за сделанного им замечания. Об этом сообщили в субботу, 6 ноября, в пресс-службе МВД.

«31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарине. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью»,- пояснили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице. Также злоумышленники избили соседку, которая пыталась за него заступиться. Неизвестные начали душить пострадавшего, но прохожие во время оттащили его.

Проводится проверка. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Московской области доложить об обстоятельствах нападения на мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои").

Ранее в полиции рассказали подробности о задержанных за нападение на отца с ребенком в Новых Ватутинках.

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