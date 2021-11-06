Пассажир поезда Москва – Адлер заперся в купе и ранил полицейского

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6 ноября 2021, 11:06 Источник: Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу

железная дорога, pixabay.com

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Москва — Адлер, утром в субботу, 6 ноября, закрылся в купе и ранил из оружия сотрудника полиции, который пытался уговорить мужчину открыть дверь.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу отметили, что в полицию поступила информация о том, что один из пассажиров поезда ведет себя неадекватно. К моменту прибытия сотрудников полиции на станцию мужчина 1977 года рождения закрылся в купе.

Правоохранители пытались убедить нарушителя открыть дверь, однако он выстрелил из неустановленного оружия и ранил полицейского.

Гражданин категорически отказался добровольно покинуть купе, вследствие чего был задержан совместно с сотрудниками Росгвардии, которые также прибыли на станцию.

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