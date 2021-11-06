Пассажир поезда Москва – Адлер заперся в купе и ранил полицейского

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Москва — Адлер, утром в субботу, 6 ноября, закрылся в купе и ранил из оружия сотрудника полиции, который пытался уговорить мужчину открыть дверь.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу отметили, что в полицию поступила информация о том, что один из пассажиров поезда ведет себя неадекватно. К моменту прибытия сотрудников полиции на станцию мужчина 1977 года рождения закрылся в купе.
Правоохранители пытались убедить нарушителя открыть дверь, однако он выстрелил из неустановленного оружия и ранил полицейского.
Гражданин категорически отказался добровольно покинуть купе, вследствие чего был задержан совместно с сотрудниками Росгвардии, которые также прибыли на станцию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.