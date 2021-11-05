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Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве

, 14:28 Источник: ТАСС

Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве неизвестные совершили нападение на мужчину с ребенком. Согласно последним данным, по факту случившегося полиция возбудила уголовно дело по статье о хулиганстве.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут злоумышленников. Личность пострадавшего гражданина уже установлена, его опрашивают правоохранители.

Ранее сегодня стало известно, что накануне вечером четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком и избили его. Предполагается, что нападавшие являются выходцами с Кавказа.

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