Американец напал на стюардессу и вынудил поменять курс летящего самолета

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2021, 09:57 Анастасия Иванова

В США пассажир, летевший первым классом авиакомпании Аmerican Аirlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией.

Инцидент произошел на рейсе 976 из Нью-Йорка в штат Калифорния. По некоторым данным, один из пассажиров самолета вступил в конфликт со стюардессой из-за отказа надеть средство защиты. Как сообщили свидетели, во время спора американец замахнулся на бортпроводницу и дважды ударил ее по лицу кулаком.

Экипажу удалось остановить скандалиста: с помощью других пассажиров они примотали его к посадочному креслу изолентой. В итоге поведение мужчины вынудило пилотов сменить курс из соображений безопасности и приземлиться в аэропорту Денвера.

На месте дебошира задержала полиция, пострадавшую сотрудницу доставили в больницу с кровотечением. Представители Аmerican Аirlines сообщили, что внесли пассажира в черный список авиакомпании.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости