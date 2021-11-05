В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском нашли останки всех девяти погибших

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5 ноября 2021, 09:09 Источник: РИА "Новости"

место крушения Ан-12, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

В районе крушения самолета Ан-12 в Иркутской области нашли останки всех девяти погибших. Соответствующую информацию предоставили журналистам утром в пятницу, 5 ноября, сотрудники экстренных служб.

Уточняется, что специалисты Иркутского областного бюро судмедэкспертизы подтвердили обнаружение тел и останков всех девяти погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", который возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, вечером 3 ноября пропал с радаров. Впоследствии стало известно о крушении летательного аппарата.

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