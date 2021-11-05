На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружили второй бортовой самописец

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 ноября 2021, 08:36 Источник: РИА "Новости"

место крушения Ан-12, Irkutsk Region Government/via Globallookpress.com

Утром в пятницу, 5 ноября, стало известно, что спасатели обнаружили на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области второй "черный ящик". Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

Вечером в минувшую среду сообщалось, что на месте авиакатастрофы под Иркутском был найден первый бортовой самописец разбившего самолета Ан-12.

Кроме того, сообщалось, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в среду, 3 ноября, направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место крушения летательного аппарата в Иркутской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости