Найден один «черный ящик» разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12

Бортовой самописец разбившего сегодня в Иркутской области самолета Ан-12 найден на месте авиакатастрофы. Соответствующую информацию предоставили вечером в среду, 3 ноября, в экстренных службах.
Согласно последней информации осведомленных источников, на месте крушения летательного аппарата был обнаружен один "черный ящик". Поиски второго бортового самописца упавшего самолета в настоящий момент продолжают специалисты.
Ранее сегодня власти Иркутской области подтвердили гибель экипажа Ан-12. Уточняется, что найдены тела пяти жертв авиакатастрофы.
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