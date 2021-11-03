Найден один «черный ящик» разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12

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3 ноября 2021, 17:38 Источник: ТАСС

Ан-12, MOD Russia/via Globallookpress.com

Бортовой самописец разбившего сегодня в Иркутской области самолета Ан-12 найден на месте авиакатастрофы. Соответствующую информацию предоставили вечером в среду, 3 ноября, в экстренных службах.

Согласно последней информации осведомленных источников, на месте крушения летательного аппарата был обнаружен один "черный ящик". Поиски второго бортового самописца упавшего самолета в настоящий момент продолжают специалисты.

Ранее сегодня власти Иркутской области подтвердили гибель экипажа Ан-12. Уточняется, что найдены тела пяти жертв авиакатастрофы.

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