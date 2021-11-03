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Пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-12 под Иркутском

, 16:23 Источник: РИА "Новости"

Пять человек погибли в результате крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Ан-12, MOD Russia/via Globallookpress.com

На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области в среду, 3 ноября, обнаружили останки пяти погибших. Соответствующую информацию предоставил сегодня осведомленный источник экстренных службах.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате падения летательного аппарата под Иркутском.

Согласно некоторым данным, на борту потерпевшего крушения самолета Ан-12 находились семь человек. Другие источники утверждают, что речь идет о восьми людях.

Обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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