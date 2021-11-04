Из психиатрической больницы в подмосковном Чехове сбежал осужденный за убийство преступник

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 ноября 2021, 20:08 Источник: Чехов-вид.ру

Фото: pixabay.com

Из психиатрической больницы в подмосковном городском округе Чехов сегодня сбежал осужденный за убийство преступник. Заключенного ищут с 11 часов утра.

На телефоны многих жителей Любучанско - Столбовского территориального отдела городского округа Чехов днем поступили сообщения: «Внимание! Уважаемые жители СНТ! Будьте бдительны! Из психбольницы с. Троицкое сбежал опасный преступник. На вид лет 30, больше примет пока нет. Закрывайте калитки и двери, предупредите соседей, у кого нет WhatsApp».

Позже стали распространяться и другие сведения о бежавшем преступнике: 1998 года рождения, судим за убийство. Из лечебницы ему удалось бежать после конфликта с охраной. В местном отделении внутренних дел сообщили, что ведется розыск.

Напомним, при аналогичных обстоятельствах 26 октября из психиатрической больницы в Астрахани бежал член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов. Его задержали спустя неделю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости