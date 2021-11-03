Бастрыкин направил на место крушения самолета Ан-12 криминалистов центрального аппарата СК

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3 ноября 2021, 20:24 Источник: СК РФ

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в среду, 3 ноября, направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место авиакатастрофы под Иркутском.

Согласно последней информации, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина к настоящему моменту на место крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области выехали опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.

Ранее сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список погибших в результате крушении самолета Ан-12, которое произошло ранее сегодня в районе села Пивовариха.

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