Губернатор Иркутской области Кобзев опубликовал список погибших при крушении самолета Ан-12

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3 ноября 2021, 18:40 Источник: Instagram

губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, _ _, _ _/via Globallookpress.com

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вечером в среду, 3 ноября, опубликовал список погибших в результате крушении самолета Ан-12, которое произошло ранее сегодня в районе села Пивовариха.

Согласно последним данным, во время авиакатастрофы на борту находились капитан Александр Егоров (гражданин РФ), второй пилот Олег Щучко (гражданин Украины), бортрадист Александр Чуприненко (гражданин Украины), штурман Андрей Сергеев (гражданин Белоруссии), бортмеханик Юрий Кропалев (гражданин России), а также инженеры Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук – граждане Белоруссии.

Ранее сегодня стало известно, что на месте крушения Ан-12 был найден первый бортовой самописец.

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