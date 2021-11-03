На месте крушения самолета Ан-12 найдены тела семи членов экипажа

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3 ноября 2021, 18:09 Источник: РИА "Новости"

место крушения Ан-12, _ _, _ _/via Globallookpress.com

На месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружены останки семи погибших. Соответствующую информацию предоставили журналистам в среду, 3 ноября, в экстренных службах.

Уточняется, что на месте авиакатастрофы были обнаружены тела шести погибших, а также фрагменты седьмой жертвы аварии.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший по маршруту, Анадырь – Якутск – Иркутск, пропал с радаров. Впоследствии было найдено место крушения летательного аппарата. Найден первый "черный ящик" воздушного судна.

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