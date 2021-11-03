На месте крушения самолета Ан-12 найдены тела семи членов экипажа

На месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружены останки семи погибших. Соответствующую информацию предоставили журналистам в среду, 3 ноября, в экстренных службах.
Уточняется, что на месте авиакатастрофы были обнаружены тела шести погибших, а также фрагменты седьмой жертвы аварии.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший по маршруту, Анадырь – Якутск – Иркутск, пропал с радаров. Впоследствии было найдено место крушения летательного аппарата. Найден первый "черный ящик" воздушного судна.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.