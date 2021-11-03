Губернатор Иркутской области Кобзев подтвердил информацию о гибели экипажа при крушении самолета Ан-12

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3 ноября 2021, 17:11 Источник: ТАСС

самолет Ан-12, MOD Russia/via Globallookpress.com

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках разговора с журналистами в среду, 3 ноября, заявил, что погибли все находившиеся на борту самолета Ан-12, который разбился ранее сегодня.

Игорь Кобзев подтвердил, что погибли все члены экипажа. По словам губернатора Иркутской области, согласно некоторым данным, жертвами авиакатастрофы стали от пяти до семи человек. На месте крушения Ан-12 в настоящий момент работают специалисты.

Ранее сегодня сообщалось, что после падения самолет загорелся. Пожар распространился на площади 300 квадратных метров.

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