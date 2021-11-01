В подмосковном Нахабино мужчина с оружием незаконно удерживал двух девушек в квартире

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1 ноября 2021, 14:58 Источник: РИА Новости

полицейская машина, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в одной из квартир в поселке Нахабино мужчина незаконно удерживал двух девушек. У злоумышленника обнаружили два автомата и прочее оружие.

«Незамедлительно прибившими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьем и гранатой. Находясь в квартире, одна из потерпевших попыталась сбежать, и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции»,- пояснили в ведомстве.

В результате проведенных мероприятий полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан житель Пензенской области 1989 года рождения. При обыске у него в квартире нашли два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. Мотивы совершенного мужчиной поступка пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что священнослужитель в ходе конфликта открыл стрельбу в храме в честь святителя Луки Крымского в Москве.

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