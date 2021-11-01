В подмосковном Нахабино мужчина с оружием незаконно удерживал двух девушек в квартире

Начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в одной из квартир в поселке Нахабино мужчина незаконно удерживал двух девушек. У злоумышленника обнаружили два автомата и прочее оружие.
«Незамедлительно прибившими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьем и гранатой. Находясь в квартире, одна из потерпевших попыталась сбежать, и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции»,- пояснили в ведомстве.
В результате проведенных мероприятий полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан житель Пензенской области 1989 года рождения. При обыске у него в квартире нашли два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. Мотивы совершенного мужчиной поступка пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что священнослужитель в ходе конфликта открыл стрельбу в храме в честь святителя Луки Крымского в Москве.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости