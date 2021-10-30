Автомобиль сбил мужчину, пересекавшего МКАД в неположенном месте

В столице автомобиль сбил мужчину, который переходил Московскую кольцевую автодорогу в неположенном месте. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу сотрудники госавтоинспекции.
Авария случилась на внешней стороне 45-го километра МКАД. Установлено, что водитель иномарки допустил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, после чего на него наехали еще три транспортных средства. Пострадавший скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
На месте ДТП работают специалисты, которые выясняют точные обстоятельства и причины случившегося.
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