Автомобиль сбил мужчину, пересекавшего МКАД в неположенном месте

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30 октября 2021, 12:00 Источник: Telegram

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В столице автомобиль сбил мужчину, который переходил Московскую кольцевую автодорогу в неположенном месте. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу сотрудники госавтоинспекции.

Авария случилась на внешней стороне 45-го километра МКАД. Установлено, что водитель иномарки допустил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, после чего на него наехали еще три транспортных средства. Пострадавший скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

На месте ДТП работают специалисты, которые выясняют точные обстоятельства и причины случившегося.

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