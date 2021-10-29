В Ивановской области восемь человек пострадали в результате ДТП

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 19:19

фото: Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД, Вконтакте

Серьезное ДТП произошло в пятницу в Фурмановском районе Ивановской области с участием пассажирского автобуса "Симаз". В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса маршрута Иваново - Фурманов пострадали десять человек.

В региональном ГУ МВД уточнили, что ДТП случилось на дороге между Широковом и Косогорами. По предварительным данным, водителя Ford Focus выехал на встречную полосу и машина столкнулась с автобусом.

Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. В автобусе пострадали восемь человек. Пассажир и водитель легкового автомобиля находятся в тяжелом состоянии. Водитель автобуса тоже получил серьезные травмы.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели, медики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости