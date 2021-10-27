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Мужчина выжил после падения на рельсы в Московском метрополитене

, 10:35 Источник: РИА "Новости"

Мужчина выжил после падения на рельсы в Московском метрополитене
метро, pixabay.com

На станции "Крестьянская застава" Московского метрополитена в среду, 27 октября, мужчина упал на рельсы и выжил. Соответствующую информацию предоставили сегодня в экстренных службах столицы.

Согласно последним данным, упавшего на пути на Люблинско-Дмитровской линии метро мужчину подняли на платформу живым. Точные обстоятельства и причины происшествия, а также состояние пострадавшего в настоящий момент устанавливаются.

Сейчас движение поездов на "салатовой ветке" метро осуществляется в соответствии с графиком.

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