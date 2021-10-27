Мужчина выжил после падения на рельсы в Московском метрополитене

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 октября 2021, 10:35 Источник: РИА "Новости"

метро, pixabay.com

На станции "Крестьянская застава" Московского метрополитена в среду, 27 октября, мужчина упал на рельсы и выжил. Соответствующую информацию предоставили сегодня в экстренных службах столицы.

Согласно последним данным, упавшего на пути на Люблинско-Дмитровской линии метро мужчину подняли на платформу живым. Точные обстоятельства и причины происшествия, а также состояние пострадавшего в настоящий момент устанавливаются.

Сейчас движение поездов на "салатовой ветке" метро осуществляется в соответствии с графиком.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости