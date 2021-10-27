Мужчина выжил после падения на рельсы в Московском метрополитене

На станции "Крестьянская застава" Московского метрополитена в среду, 27 октября, мужчина упал на рельсы и выжил. Соответствующую информацию предоставили сегодня в экстренных службах столицы.
Согласно последним данным, упавшего на пути на Люблинско-Дмитровской линии метро мужчину подняли на платформу живым. Точные обстоятельства и причины происшествия, а также состояние пострадавшего в настоящий момент устанавливаются.
Сейчас движение поездов на "салатовой ветке" метро осуществляется в соответствии с графиком.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.