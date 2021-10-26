В Москве скорая помощь перевернулась после столкновения с легковой машиной

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26 октября 2021, 12:16 Источник: Telegram

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На юго-западе Москвы во вторник, 26 октября, машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщили сегодня утром в столичном департаменте транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Обручева и Введенского. В результате столкновения с легковушкой автомобиль скорой помощи перевернулся. В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города.

После ДТП оказались заняты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом. Автомобили следуют по одной полосе.

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