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В Подмосковье три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины

, 10:05 Источник: ТАСС

В Подмосковье три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На ЦКАД в Московской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах, в результате случившегося погибли три человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 149-м километре ЦКАД. Источник в правоохранительных органах уточнил, что в результате аварии пострадали четыре человека, в частности, двое детей. Кроме того, три человека, среди которых ребенок, погибли.

На месте ДТП в настоящий момент работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

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