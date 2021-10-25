На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП

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25 октября 2021, 20:19 Источник: Telegram

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На западе Москвы вечером в понедельник, 25 октября, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, на проспекте Вернадского столкнулись пять автомобилей.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что массовое ДТП случилось в районе дома номер 29 на проспекте Вернадского. На месте аварии в настоящий момент работают сотрудники оперативных служб. Данных о пострадавших не поступало.

Движение транспорта перекрыто по основному ходу проспекта Вернадского в направлении области, автомобили едут через дублер.

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