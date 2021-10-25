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РИА Новости опубликовало видео, как автомобиль врезался в ресторан в центре Москвы

, 12:10 Источник: РИА Новости

РИА Новости опубликовало видео, как автомобиль врезался в ресторан в центре Москвы
фото: МВД РФ

В понедельник, 25 октября, в центре Москвы автомобиль выехал на тротуар и врезался в помещение ресторана на Баррикадной улице. Инцидент произошел рано утром напротив московского зоопарка.

Автомобиль Hyundai врезался в помещение ресторана Osterio Mario. Заведение в этот момент еще не работало, посетителей не было. Отмечается, что на пути водитель снес киоск с прессой. В результате происшествия никто из проходящих мимо людей не пострадал.

По предварительным данным ГИБДД, за рулем иномарки находился мужчина 1980 года рождения, ему стало плохо. Водителя госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что 24 октября в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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