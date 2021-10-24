В Калмыкии шесть человек погибли при ДТП с автобусом

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24 октября 2021, 09:56

Фото с места происшествия, МЧС РФ

В воскресенье, 24 октября, в 2.40 в Яшкульском районе Республики Калмыкия, на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань - Элиста – Ставрополь, произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в пассажирский автобус «Неоплан», который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург. В транспортном средстве находились 28 пассажиров. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок.

«По предварительным данным, в результате ДТП шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, скончались от полученных ранений на месте происшествия», - сообщает МВД Медиа.

Кроме того, восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что троих госпитализировали, пятерых, в том числе водителя автобуса, отпустили на амбулаторное лечение. Люди, находившиеся в грузовике, не пострадали.

Пассажиров автобуса временно разместили в придорожном кафе.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что 23 октября на Краснодонской улице в Москве произошло столкновение пяти автомобилей.

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