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На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

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На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей
полицейская машина, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В субботу, 23 октября, на Краснодонской улице в Москве произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что объезд осуществляется по встречной полосе. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Информация о погибших или пострадавших пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 22 октября в Хабаровске нетрезвый водитель за рулем Toyota Harrier врезался в пять припаркованных автомобилей.

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