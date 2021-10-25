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Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли девушку 1999 года рождения

, 21:18 Источник: РИА "Новости"

Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли девушку 1999 года рождения
место взрыва в Набережных Челнах, vk.com/chelny.life

Из-под завалов после частичного обрушения пятиэтажного дома в Набережных Челнах извлекли девушку 1999 года рождения. Согласно данным представителя минздрава Татарстана, она находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на 19.25 из-под завалов жилого дома извлекли девушку 1999 года рождения. Врачи, осмотревшие пострадавшую, оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Ее доставляют в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Ранее сегодня стало известно, что в результате взрыва бытового газа в городе оказались разрушены шесть квартир.

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