Семеро российских туристов задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 октября 2021, 13:15 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Семеро российских туристов задержаны на юге Турции по подозрению в непредумышленном поджоге леса. Факт задержания подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье.

Как рассказали в дипмиссии, туристы совершали поход в окрестностях Антальи, в районе Чагларджа. Именно в этом месте и загорелся лес.

«24 октября состоялось заседание суда, - сообщили агентству ТАСС в генконсульстве. - В ходе него россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд решил на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса».

Генконсульство направило запрос местным властям о предоставлении информации по факту ареста российских граждан и обеспечении консульского доступа к ним.

Напомним, 2021 год стал рекордным по масштабам лесных пожаров в России. Их площадь составила 18, 16 млн гектаров. Основным виновником пожаров является человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости