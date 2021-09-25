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2021 год стал рекордным для России по площади лесных пожаров

, 12:10 , Журналист Источник: ng.ru

2021 год стал рекордным для России по площади лесных пожаров
pixabay.com

2021 год стал не только одним из самых тяжёлых годов для РФ, но и поставил настоящий антирекорд по площади возникших лесных пожаров с самого начала 21-го века.

В этом году площадь лесных пожаров составила 18.16 миллионов гектаров, что само по себе настоящая катастрофа. Пройденную огнём площадь можно сравнить разве что с республикой Беларусь (20.7 млн гектаров). До событий 21-го года самым «огненным» годом для России считался 2012-й. При этом, стоит отметить, что последние 4 года площадь лесных пожаров не падала ниже 15 млн га.

 Выводы от «Гринпис» весьма неутешительны. По их подсчётам, к окончанию года общая площадь пожаров с учётом иных территорий может дойти до отметки в 30 млн га. Всего с 2000 года лесными пожарами было пройдено до 206 млн гектаров. Наиболее серьёзно пострадал Еврейский Автономный округ (ЕАО). Крупные пожары там охватили едва ли не две трети региона (64.7% от общей площади). По мнению людей, 2021-й год по масштабам происшествий давно перебил 2020-й. Помимо мощнейших лесных пожаров россияне озабочены ещё ситуациями в воздухе. Не стоит забывать о случившихся совсем недавно авиакатастрофах.

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