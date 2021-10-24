Женщина с ребенком погибли при пожаре в доме в подмосковной Истре

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24 октября 2021, 12:20 Источник: ТАСС

Фото с места происшествия, МЧС РФ

В воскресенье, 24 октября, два человека погибли при пожаре в СНТ «Возрождение» в подмосковной Истре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«По предварительным данным, сегодня в садовом доме, расположенном в СНТ "Возрождение" в деревне Ананово городского округа Истра, произошел пожар», пояснили в ведомстве.

В результате происшествия погибли женщина и мальчик 2017 года рождения.

В МЧС уточнили, что одноэтажный садовый дом вспыхнул около часа ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили полностью объятую огнём деревянную постройку. Кроме жилого помещения загорелся сарай, добавили в ведомстве. В 07.03 завершилась ликвидация последствий пожара.

Ранее СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области, где произошёл взрыв. В результате происшествия погибли 17 человек.

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