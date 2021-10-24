Минздрав Калмыкии сообщил о состоянии пострадавших при смертельном ДТП

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24 октября 2021, 11:59

Фото с места происшествия, пресс-служба СК РФ

Министерство здравоохранения Калмыкии сообщило о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом и грузовиком в воскресенье, 24 октября, на 245-м километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». В результате происшествия погибли шесть человек, еще семь пострадали.

«В аварии, произошедшей сегодня ночью, погибли 6 человек, один из которых ребёнок. Пострадали 7 человек», - пояснили в ведомстве.

По уточненным данным, пять человек получили травмы легкой и средней тяжести, двое госпитализированы в Яшкульскую районную больницу, среди них один в крайне тяжелом состоянии, еще один пассажир находится в Республиканской больнице им. П.П. Жемчуева.

Отмечается, что изначально в медучреждения направили трех пострадавших, позже один из них скончался.

Ранее сообщалось, что в Яшкульском районе Республики Калмыкия около 2.40 КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в автобус «Неоплан», который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург. В транспортном средстве находились 28 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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