Днем в пятницу, 22 октября, ураганный ветер сорвал со стен Московского Кремля строительные леса. Соответствующие данные предоставили сотрудники средств массовой информации, ставшие очевидцами инцидента.
На видеозаписи, которую опубликовал сегодня телеканал "360", можно увидеть, как леса падают со стен Кремля и разлетаются на части.
Напомним, ранее сегодня в столичном главке МЧС предупредили о ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве до вечера пятницы. Городские службы были переведены в режим повышенной готовности.
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