В московском комплексе городского хозяйства опровергли информацию об обрыве троса и падении лифта в жилом доме

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 октября 2021, 12:23 Источник: Telegram

шахта лифта, pixabay.com

В столичном комплексе городского хозяйства заявили в пятницу, что информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме, расположенном на западе Москвы, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приступила к проверке после падения лифта в доме на улице Покрышкина. В момент инцидента в кабине находились десять человек. Ряд СМИ утверждал, что причиной падения стал обрыв троса.

В сообщении комплекса городского хозяйства говорится, что вышеуказанные данные не соответствуют действительности. В реальности в одном из лифтов при движении кабины вниз находились одиннадцать человек. В какой-то момент сработала система безопасности, вследствие чего кабина остановилась между этажами. Обрыва троса зафиксировано не было. В результате случившегося никто не пострадал.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости