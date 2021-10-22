В московском комплексе городского хозяйства опровергли информацию об обрыве троса и падении лифта в жилом доме

В столичном комплексе городского хозяйства заявили в пятницу, что информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме, расположенном на западе Москвы, не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приступила к проверке после падения лифта в доме на улице Покрышкина. В момент инцидента в кабине находились десять человек. Ряд СМИ утверждал, что причиной падения стал обрыв троса.
В сообщении комплекса городского хозяйства говорится, что вышеуказанные данные не соответствуют действительности. В реальности в одном из лифтов при движении кабины вниз находились одиннадцать человек. В какой-то момент сработала система безопасности, вследствие чего кабина остановилась между этажами. Обрыва троса зафиксировано не было. В результате случившегося никто не пострадал.
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