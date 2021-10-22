Лифт с десятью людьми сорвался в шахту в Москве

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22 октября 2021, 10:27 Источник: Прокуратура города Москвы

лифт, pixabay.com

Прокуратура Москвы приступила к проверке после падения лифта в жилом доме. Согласно последней информации ведомства, в момент инцидента в кабине находились 10 человек, в частности, четверо детей.

Происшествие случилось утром в пятницу, 22 октября, в жилом доме на улице Покрышкина в столице. Согласно последним данным, лифт упал с пятого этажа. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, вследствие чего кабина прекратила падение.

Данных о пострадавших в результате данного инцидента к настоящему моменту не поступало.

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