Из-за падения грузового лифта в шахту в Москве пострадали два человека

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15 июля 2021, 12:21 Источник: РИА "Новости"

кнопки лифта, pixabay.com

В здании склада на юго-востоке Москвы в четверг, 15 июля, произошло падение грузового лифта. Согласно последней информации источников, в результате случившегося травмы получили два человека.

Представитель экстренных служб столицы сообщил сегодня журналистам, что инцидент произошел на складе, расположенном на улице Иловайская в Москве. Согласно предварительным данным, грузовой лифт упал из-за внезапного обрыва троса.

В результате происшествия пострадали двое рабочих. У мужчин подозрение на переломы ног. К настоящему моменту они доставлены в больницу.

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