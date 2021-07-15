Из-за падения грузового лифта в шахту в Москве пострадали два человека

В здании склада на юго-востоке Москвы в четверг, 15 июля, произошло падение грузового лифта. Согласно последней информации источников, в результате случившегося травмы получили два человека.
Представитель экстренных служб столицы сообщил сегодня журналистам, что инцидент произошел на складе, расположенном на улице Иловайская в Москве. Согласно предварительным данным, грузовой лифт упал из-за внезапного обрыва троса.
В результате происшествия пострадали двое рабочих. У мужчин подозрение на переломы ног. К настоящему моменту они доставлены в больницу.
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