В Москве рабочий погиб в результате падения лифта в шахту

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15 июня 2021, 16:58 Источник: ТАСС

кнопки лифта, pixabay.com

Во вторник, 15 июня, в жилом комплексе на улице Академика Королева в Москве лифт упал в шахту. Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что в результате случившегося погиб человек.

В СМИ поступила информация о том, что падение лифта в шахту произошло ранее сегодня в жилом комплексе "Седьмое небо" в столице. В результате данной аварии погиб находившийся в кабине рабочий, который производил ремонт, уточнил осведомленный источник.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, специалисты выясняют точную причину случившегося.

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