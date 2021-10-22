Ребенок был доставлен в московскую больницу после нападения домашней собаки
22 октября 2021, 12:03
В Москве домашняя собака 18 октября искусала мальчика. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам утром в пятницу, что ребенок в настоящий момент находится в одной из столичных клиник.
Накануне поздно вечером московские полицейские получили информацию о госпитализации москвича 2010 года рождения. У мальчика были выявлены укушенные раны головы, правого уха, правой голени, а также правой стопы.
Ребенок сообщил, что 18 октября на него в подмосковном Дмитрове совершила нападение домашняя собака. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", сейчас сотрудники столичной полиции устанавливают точные обстоятельства случившегося.
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