В Приморье медведь напал на мужчину в лесу

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19 октября 2021, 11:34

фото: pixabay.com

В Приморском крае медведь напал на мужчину в лесу. Инцидент в понедельник произошел в Надеждинском районе под Раздольным. Хищник вцепился мужчине в голову. Жителю Приморья удалось спастить. Мужина серьезно пострадал.

Источник VL.ru сообщил, что пострадавшего при нападении медведя мужчину доставили в Артёмовскую городскую больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и решили перевезти во Владивосток в госпиталь Тихоокеанского флота. В минздраве Приморского края подтвердили, что в больницу Артёма поступал пострадавший от нападения зверя мужчина. По решению родственников потерпевший был переведён в госпиталь ТОФ.

В Приморском охотнадзоре и в УМВД России по Приморскому краю начали проверку инцидента.

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