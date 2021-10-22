Количество погибших в результате пожара на заводе под Рязанью достигло двенадцати

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22 октября 2021, 11:28 Источник: РИА "Новости"

пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В результате взрыва и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, согласно уточненным данным, погибли двенадцать человек. Об этом сообщил утром в пятницу представитель экстренных служб.

Согласно последней информации, к настоящему моменту на месте возгорания обнаружены тела двенадцати погибших, судьба четырех человек остается неизвестной.

Ранее сегодня сотрудники МЧС заявили, что, по предварительным данным, при пожаре на заводе под Рязанью погибли семь человек, а еще один пострадал.

Цех, где вспыхнуло пламя, принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.

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