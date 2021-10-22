В результате пожара на заводе под Рязанью погибли семь человек

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22 октября 2021, 10:10 Источник: РИА "Новости"

пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В результате пожара, который вспыхнул ранее сегодня на заводе в Рязанской области, погибли семь человек. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Согласно последним данным, в ходе возгорания на заводе под Рязанью пострадали семнадцать человек. Отмечается, что семь граждан погибли, а судьба девяти в настоящий момент остается неизвестной.

Ранее сообщилось, что причиной пожара на заводе "Эластик" в Рязанской области стало нарушение технологического процесса. Точная площадь возгорания устанавливается специалистами, которые работают на месте. Угрозы для населения сейчас нет.

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