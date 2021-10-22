Несколько человек пострадали в результате пожара на заводе в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской вспыхнул пожар на заводе "Эластик". Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в результате случившегося погибли три человека, а еще один пострадал.
В МЧС в свою очередь заявили утром в пятницу, 22 октября, что погибших в результате происшествия нет.
К настоящему моменту установлено, что причиной пожара на заводе "Эластик" под Рязанью стало нарушение технологического процесса. Точная площадь возгорания устанавливается специалистами, которые работают на месте. Угрозы для населения сейчас нет.
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