Возгорание произошло на 23-м этаже башни «Меркурий» в Москва-сити

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19 октября 2021, 17:20 Источник: РИА "Новости"

Москва-сити, pixabay.com

В башне "Меркурий" в Москва-сити во вторник, 19 октября, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Согласно последним данным, в результате случившегося были эвакуированы около 500 человек.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что короткое замыкание было зафиксировано на 23-м этаже 70-этажной башни "Меркурий", которая расположена по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

Уточняется, что возгорание кабеля на площади один погонный метр удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных. Данных о пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту не поступало.

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