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Следователи на Кубани проверят информацию о смерти мальчика якобы из-за отказа «скорой» приехать

, 17:12 Источник: СУСК РФ по Краснодарскому краю

Следователи на Кубани проверят информацию о смерти мальчика якобы из-за отказа «скорой» приехать
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Кубани следователи после появившихся в СМИ публикаций проверяют информацию о смерти мальчика в больнице от стремительно развившегося заболевания. Скорая помощь якобы отказалась приехать к ребенку.

В СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что 22 сентября 10-летний мальчик из Горячего Ключа проснулся и пожаловался на затрудненное дыхание. Родители ребенка вызвали скорую, однако врачи якобы отказались приехать, поскольку работали только с пациентами, зараженными COVID-19. Семье предложили отвезти школьника в поликлинику самостоятельно.

В медучреждении мальчику стало хуже, вследствие чего врач вызвала скорую. К утру юный пациент скончался в реанимации от отека легких. Впоследствии, по данным журналистов, выяснилось, что у мальчика был коронавирус.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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