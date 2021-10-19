В Пензе в ДТП с участием скорой помощи погибла женщина-пациентка

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19 октября 2021, 10:19

В Пензе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в понедельник, 18 октября, вечером погибла женщина-пациентка. В региональном управлении МВД России сообщили, что автомобиль с красным крестом и машина LADA Granta столкнулись на пересечении улиц Ростовской и Терновского. Сообщение об аварии в дежурную часть поступило в 21:05.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке 36-летний водитель скорой помощи ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, и в результате произошло столкновение с легковой автомашиной под управлением 40-летнего мужчины.

От удара спецмашина опрокинулась на бок. Пациентка скорой от полученных травм умерла на месте ДТП.Ей было 67 лет.

По факту аварии проводится проверка. Эксперты устанавливают причину смерти пациентки.

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