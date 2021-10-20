Профессор РГГУ отписал квартиру и дачу мошенникам

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20 октября 2021, 12:50 Источник: РБК

Банкомат, Aleksander Polyakov/globallook.com

76-летний профессор РГГУ Игорь Яковенко стал жертвой телефонных мошенников. Он собственноручно подписал договор о продаже своей недвижимости, думая, что оказывает помощь в расследовании.

Схема развода была классической. О ней рассказал адвокат ученого Сергей Худяков. Вначале профессору, доктору философских наук, позвонили по телефону якобы сотрудники Центробанка. Они сообщили, что со счетами Яковенко проводятся сомнительные операции, но ситуация под контролем. Чтобы обезопасить деньги, профессору предложили снять все средства со своих счетов и переложить на другой — тот, что открыли для него «сотрудники банка».

Когда он это сделал, аферисты попросили ученого оказать им поддержку в разоблачении финансовых преступников. Они сказали, что на квартиру и дачу профессора тоже позарились мошенники. Чтобы их смогли поймать, профессор должен подписать с ними договор купли-продажи, а деньги, вырученные от сделки, передать людям в автомобиле, которые якобы являются сотрудниками правоохранительных органов. После того, как это было сделано, с ученым перестали выходить на связь. Через несколько дней в квартиру явился покупатель и потребовал освободить ее.

Общение профессора с аферистами продолжалось почти три месяца. Все это время ему строго запрещали рассказывать близким о звонках, так как это якобы могло сорвать спецоперацию. Заявление в полицию и прокуратуру ученый написал только после того, как лишился денег и недвижимости.

Напомним, недавно специалист по информбезопасности Андрей Масалович рассказал, как данные россиян оказываются у мошенников.

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